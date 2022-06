Le pimp # 1 à Montréal? Disons plutôt l’opportunité #1!

Certains appellent ça une tempête parfaite. Le film «Noémie dit oui», la tenue annuelle du Grand Prix de Montréal et les sonneurs d’alertes qui soutiennent ces jeunes victimes qui se prostituent. François Dumontier nous dit qu’il en a assez? Moi aussi... mais de l’exploitation des mineurs.

En tant que porte-parole des victimes des religieux de Sainte-Croix, enseignant, père de famille et ancien entraîneur de football, je me permets d’ajouter mon grain de sel à ce débat.

Dénoncer la prostitution lors du Grand Prix de Montréal, c’est donner une voix à ces victimes, car ne craignons pas les mots; ces jeunes personnes sont des victimes. Le site Larousse suggère le synonyme suivant au mot «victime», soit proie» et en voici la définition toujours selon le site Larousse. «Personne sur laquelle on peut exercer ou on exerce sa domination, sa violence, sa malhonnêteté».

Banalisation

Lorsque François Dumontier dit qu’il dénonce la prostitution qui se déroule pendant la tenue du Grand Prix de Montréal et que, du même coup, il donne l’exemple d’un congrès de dentistes où un phénomène semblable se déroulerait, désolé, mais ceci est de la banalisation.

Je rappelle qu’au Québec un homme sur six sera agressé sexuellement et une femme sur trois selon le ministère de la Sécurité publique du Québec. Ces données devraient prouver qu’il s’agit-là d’un grave problème de santé publique.

Or, les récentes accusations contre Gilbert Rozon, Éric Salvail, le Prince Andrew, Bill Cosby, Harvey Weinstein et les nombreuses communautés religieuses issues de l’Église catholique, nous font une démonstration intéressante. Beaucoup de riches et de puissants affichent leur sens de la domination notamment par une sexualité égoïste et dépravée sur des jeunes personnes vulnérables.

Or, hélas, beaucoup de personnes qui correspondent au profil que je viens de suggérer vont fréquenter le Grand Prix du Canada et peut-être des congrès de dentistes si nous en croyons François Dumontier.

L’importance de dénoncer

Quoi faire? D’abord dénoncer, mais je veux aussi rappeler un fait important. Les hommes victimes d’agressions sexuelles prennent en moyenne 35 ans avant de dénoncer leur agresseur et le deuxième recours collectif que nous menons contre la congrégation de Sainte-Croix regroupe des victimes dont la moyenne d’âge est de plus de 85 ans, qui ont été agressées sexuellement pendant leur enfance.

Le défi que nous avons à relever, au Québec, si nous voulons mettre un frein à ce fléau, c’est de dépister rapidement les jeunes dont l’attitude change soudainement, qui n’ont plus de motivation à l’école, qui cherchent à consommer, qui rejettent l’aide que certains

voudraient leur apporter, bref nous devons faire de nos écoles un lieu de sécurité absolu pour permettre à nos jeunes victimes de comprendre qu’elles n’y sont pour rien dans ce qu’elles ont subi de si macabre et de les aider à retrouver leur dignité pour s’épanouir en des adultes heureux. Et ça, c’est l’affaire de tous, tant de François Dumontier que des dentistes.

Sébastien Richard, porte-parole des victimes des religieux de Sainte-Croix, enseignant