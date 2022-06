Les bals de finissants sont enfin de retour à Saguenay

Après deux ans de pause forcée, près de 270 élèves de la Polyvalente Dominique Racine, à Saguenay, ont pu mettre leurs plus beaux habits pour célébrer leur bal des finissants, vendredi.

C'est ce soir, à l'hôtel Le Montagnais, à Chicoutimi, que les finissants ont enfin pu se retrouver pour fêter cet événement significatif. Le thème de la soirée : quand la féérie rencontre l'élégance.

Il y a eu plusieurs arrivées spectaculaires, notamment en quatre-roues, en bateau et même en ambulance.

Vendredi, les élèves ont pu mettre derrière eux les inquiétudes qui les ont habités pendant la moitié de l'année scolaire en raison de la COVID-19.

«C'est historique. Je ne pensais jamais vivre ça dans ma vie», a témoigné un finissant de la polyvalente.

Il faut dire que les deux dernières années n'ont pas été de tout repos pour les étudiants qui devaient suivre leurs cours à distance.

Même si le bal est accueilli avec excitation par tout le monde, son organisation a été un véritable casse-tête. Ce n'est qu'en mars, lors des annonces de François Legault, qu'ils ont eu le feu vert pour lancer l'organisation des festivités dans sa formule traditionnelle.

Les organisateurs ont tout de même dû planifier des plans B et C en raison de l'instabilité liée à la pandémie.

En 2020, les finissants disposaient de cinq minutes seulement pour traverser le tapis rouge et la haie d'honneur pour récupérer leur album de finissants. L'an dernier, c'est un bal en formule restreinte qui a eu lieu à la Pulperie de Chicoutimi. Des petits groupes devaient se présenter chacun son tour. Mais cette année, c'est le retour de la formule habituelle.

« Ça a été long, beaucoup d'appels avec le Montagnais et des choses de dernière minute. Somme toute, on est choyé de faire affaire avec eux», a expliqué l'une des organisatrices, Isabelle Aubut.

«Ça fait trois ans qu'on patauge dans la pandémie. On n'aurait jamais pensé en début d'année. Se voir ici ce soir, c'est presque impensable, c'est vraiment merveilleux. On avait trois plans pour ce soir, le A, le B et le C. Ce soir on est en train de réaliser le plan A», a ajouté Raynald Gagné, co-organisateur de l'événement.

Ce moment historique restera assurément gravé dans leur mémoire pour longtemps.