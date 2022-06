Les résidents de l’arrondissement de La Baie restent sur le qui-vive

Anticipant d’importantes précipitations prévues vendredi soir, les sinistrés de l'arrondissement de La Baie sont toujours sur un pied d’alerte.

Les résidents des maisons avoisinantes sont inquiets. Même s’ils demeurent à l’extérieur du périmètre d’évacuation, certains ont préféré quitter pour la fin de semaine, prévoyant de dormir ailleurs pour les nuits à venir.

Entre-temps, les autorités ont poursuivi les analyses de sols. Un sillon de drainage a d’ailleurs été creusé pour éviter que l’eau s’accumule.

Sécurité

Un résident est préoccupé par la surveillance du secteur. Il aurait aperçu des individus flâner dans le secteur la nuit dernière. «Il faut avoir du respect pour ces personnes-là, je doute qu’une personne qui circule à 3 heures du matin soit là pour voir les dégâts», a affirmé Jonathan Ouellette.

Élan de générosité

Une campagne de financement a été lancée par une amie de la famille de Valérie Carrier. En effet, le glissement de terrain n'est pas couvert par les assurances de la famille de cinq enfants qui ont tout perdu dans la tragédie.

«Les assurances ne paient rien, ni la maison, ni les biens matériels qui étaient à l’intérieur. Ils vont juste avoir l’argent de la municipalité et du gouvernement et on sait que cet argent-là n’atteindra jamais ce que la maison valait et ce qu’ils auraient eu des assurances. Ils le prennent très difficilement, mais ils sont forts pour les enfants, ils restent forts, ils sont bons», a expliqué Mme Carrier.

Ils ont comme cible d’amasser 30 000 $, mais espèrent tout de même amasser davantage.