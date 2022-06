Poupon décédé: «est-ce que Louana serait toujours là si l'ambulance était arrivée plus tôt?»

Un bébé de 8 mois est décédé cette semaine à Montréal après avoir été transporté à l'hôpital par les policiers qui ont pris en charge l’enfant en raison de l’attente chronophage de l’ambulance.

Les parents de Louana, résidents de Shawinigan, la décrivent comme une enfant rieuse malgré ses nombreux problèmes de santé.

«Elle avait des problèmes neurologiques et de l'hydrocéphalie, a expliqué sa mère, elle a eu quatre opérations au cerveau. Et la veille de son décès, on nous a dit qu'elle avait une paralysie cérébrale.»

Mardi, Louana a été conduite à Montréal pour un examen d'imagerie par résonance magnétique.

Elle a commencé à avoir de la difficulté à respirer le lendemain, avant de revenir à Shawinigan. Et l'ambulance s’est fait attendre.

« Quand j'ai appelé le 911, c'est que les yeux avaient commencé à lui virer à l'envers pis elle a commencé à faire de la fièvre instantanément » s’est rappelé douloureusement la mère de 28 ans.

« Je leur ai crié qu'elle ne respirait plus. C'est un des policiers qui a pris la décision de l'amener à l'hôpital (sans attendre l'ambulance)», a-t-elle ajouté.

Est-ce que Louana serait toujours là si l'ambulance était arrivée plus tôt? Est-ce que l'accès au matériel d'une ambulance aurait fait la différence, se sont demandé les parents depuis mercredi.

«Un bébé qui a de la misère à respirer tu peux pas mettre ça (priorité trois)», a déploré le père de Louana.

« Dans ma tête c'est insensé, ça doit être en priorité. Le but n'est pas d'en vouloir à personne mais si c'est un défaut du système et qu'il y a quelque chose à faire c'est sûr qu’on va tout faire pour que ça s'améliore pour que ça arrive plus jamais», a déclaré ce dernier.

Un coroner tentera de comprendre ce qui s'est réellement passé et déterminera si les répondants médicaux d'urgence étaient en nombre suffisant chez urgences-santé.

«D'avoir des réponses. Que ça arrive plus. Parce que personne ne mérite de vivre ça», a expliqué la mère, rassurée par l’enquête.