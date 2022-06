Pourquoi les bouches d’égout explosent lors de fortes précipitations?

Les orages qui sont passés sur la grande région de Montréal jeudi soir ont provoqué tout un déluge avec des accumulations de pluie allant de 40 mm à 60 mm en moins de trois heures, mettant ainsi à rude épreuve les infrastructures de la métropole.

Ligne bleue du métro complètement arrêtée, autres lignes prises d’assaut, rues inondées, bouches d’égout déboulonnées, sous-sols inondés, la liste des conséquences se fait longue.

Pour le porte-parole de la Ville de Montréal, la situation d’hier est exceptionnelle.

«On a eu du 70 et 50 mm dans l’ouest de la Ville. Une situation difficile, très difficile», explique Philippe Sabourin en entrevue à l’émission Le Québec Matin.

«Le réseau d’aqueduc à Montréal, surtout dans le centre de l’île, est combiné. Les eaux usées et la pluie sont envoyées ensemble à la station d’épuration.»

Si la Ville arrive à évacuer 99% de la pluie qui tombe habituellement, le réseau hier était littéralement surchargé.

«Hier, 50% de l’eau a dû être surverser dans les rives. Ça fonctionne un peu comme votre baignoire. Si vous oubliez de fermer votre robinet, l’eau va surverser. C’est un peu comme ça que ça fonctionne», détaille M. Sabourin.

Une quarantaine de résidences ont subi des dommages en raison de refoulement d’égouts. Les propriétaires peuvent faire une réclamation à la Ville.

Pourquoi les bouches d’égout explosent?

Plusieurs vidéos ont permis de constater que des bouches d’égout ont littéralement volé dans les airs sous la pression de l’eau. Qu’est-ce qui cause un tel phénomène?

«C’est la force de l’eau qui arrive dans le tuyau d’égout qui pousse l’air en même temps. La force est telle, par moments, au moins à deux endroits hier, des têtes de puisards n’ont pas résisté», précise Philippe Sabourin.

Il se fait rassurant pour la suite des choses : la Ville est à construire de nouveaux bassins de rétention afin de capter l’eau de pluie, l’emmagasiner afin d’éviter de tels épisodes de refoulements.

«Grâce aux bassins existants, on a traité le plus de volume d’eau possible, mais évidemment le risque zéro n’existera pas. Ce n’est pas une raison pour diminuer nos efforts, au contraire.»

En plus des bassins de rétention, des fosses naturelles sont aménagées dans les rues pour contenir toute l’eau des précipitations qui peuvent donner bien des maux de tête aux citoyens.

En plus des précipitations abondantes de pluie, de 4 à 6 cm de grêle sont tombés à Lachute et à Deux-Montagnes, ajoute Environnement Canada dans son sommaire météo.