4 points à savoir sur le groupe néo-nazi perquisitionné

Au lendemain des deux perquisitions menées par la GRC dans deux municipalités du Centre-du-Québec, peu de détails sont connus sur le groupe terroriste visé par cette enquête. Voici quatre points à savoir sur celui-ci.

Qui est Atomwaffen?

«C’est un groupe qui doit être pris au sérieux. Lorsque les policiers doivent faire des perquisitions, ils doivent obtenir un mandat d’un juge. Ils doivent démontrer au juge qu’il y a une menace réelle pour obtenir cette autorisation spéciale», explique Michel Juneau-Katsuya, ex-chef de bureau du Service canadien du renseignement de sécurité.

Cette division terroriste a vu le jour dans le sud des États-Unis en 2015. On peut également trouver des membres de l'Angleterre et du Canada, plus précisément du Manitoba et de l'ouest du pays, selon M. Juneau-Katsuya.

Qui sont les membres ?

Plusieurs membres américains ont déjà été arrêtés pour des activités terroristes graves et pour des meurtres aux États-Unis.

«On voit que ce sont des gens qui sont prêts à faire des attentats et qui l’ont démontré en tuant des gens auparavant. (...) Statistiquement, les gens de la droite font beaucoup plus d’attentats que le terrorisme international. (...) Ce sont les personnes blanches qui en font le plus actuellement», constate-t-il.

D’après l’ex-chef du bureau, Atomwaffen a réussi à recruter des personnes venant des Forces armées canadiennes.

Qui est ciblé ?

C’est un groupe terroriste qui a pour cible les minorités religieuses, les personnes LGBTQ+ et les communautés culturelles.

Qu’est-ce qui arrive après les perquisitions ?

«Il est certain qu’il va être intéressant de connaître les techniques d’enquête. On sait qu’un jeune homme de 19 ans en Ontario a été arrêté, car il avait tenté d’être recruté auprès du groupe. (...) Est-ce qu’il va y avoir des arrestations? Faudra voir la suite des choses», dit M. Juneau-Katsuya.