Un guichet d’accès à la première ligne plutôt qu’un médecin de famille pour tous

À défaut de remplir sa promesse de donner un médecin de famille à tous les Québécois, la CAQ mise plutôt sur un guichet d'accès à la première ligne (GAP) pour que les patients orphelins puissent avoir accès à un professionnel de la santé.

En Estrie, la centrale d'appels est pleinement fonctionnelle depuis ce matin.

Les patients orphelins de l'Estrie qui ont besoin de consulter un professionnel de la santé pour un problème non urgent peuvent maintenant appeler au 1-877-791-5439.

«Les gens vont pouvoir parler à des agents administratifs, des paramédics et des infirmières qui vont évaluer quel est leur besoin et les guider vers le service approprié, a expliqué la directrice des Services généraux au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Gaëlle Simon. Ça peut être un groupe de médecine familiale où nous avons des plages réservées, un pharmacien ou un travailleur social par exemple.»

La centrale est ouverte de 8h à 20h sept jours sur sept. Actuellement une quinzaine de personnes reçoivent les appels.

«Pour l’instant on pense que ça suffit pour répondre aux besoins, c’est notre première journée d’opération. On va s’ajuster au cours de l’été et de l’automne», a précisé Mme Simon.