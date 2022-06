Vols annulés à YUL en raison des orages: «on est traité comme du bétail!»

Déjà fortement affectés par les délais d’attente engendrés par la pénurie de main-d’œuvre à l’aéroport Montréal-Trudeau, les voyageurs ont dû encore une fois, faire preuve d’une grande patience en raison des orages violents de jeudi soir.

Les intempéries ont forcé l’annulation de 160 vols, provoquant un engorgement monstre à YUL encore vendredi matin.

Des centaines de passagers qui n’ont pu décoller la veille faisaient la queue pour s’enregistrer en espérant partir.

Plusieurs d’entre eux ont dormi, ou tenté de dormir, à l’aéroport ou à proximité.

Un voyageur rencontré par TVA Nouvelles a expliqué que l’embarquement a été fait sans encombre jeudi, avant que l’on ne demande à tous les passagers de redescendre de l’appareil.

«Le vol a été annulé, donc marche arrière. On a débarqué, on a dormi où il y a les carrousels, toute la famille, jusqu’à six heures ce matin. On a pu récupérer nos bagages», explique l’homme qui ignore quand il pourra partir.

Un père accompagné de ses deux enfants dénonçait pour sa part ne pas avoir de nouvelles d’Air Canada depuis 4 heures vendredi matin.

Deux autres dames ne savaient toujours pas si elles pourraient prendre un vol en journée.

«On attend depuis 8 heures pour savoir si on va avoir un vol. On n’est pas dirigées, nos valises sont restées en bas. On ne peut pas y avoir accès. On est traité comme du bétail, vraiment», dénonçaient les dames.

La directrice des relations publiques pour ADM a avisé les voyageurs de bien vérifier l’état de leur vol avant de se présenter à l’aérogare.

«On va avoir des retards et des impacts pour à peu près 24 à 36 heures. Si vous avez un vol qui est à l’heure, présentez-vous trois heures à l’avance», a souligné Anne-Marcotte, porte-parole pour Aéroport de Montréal.