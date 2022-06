Grand Prix : les commerçants font des affaires d’or

Le temps maussade ne ralentit pas la ferveur des amateurs de Formule 1 qui sont au rendez-vous dans la métropole, au grand bonheur des commerçants.

La rue Crescent à Montréal fourmille de gens qui viennent profiter des activités et admirer les voitures de luxe. Parapluies et imperméables sont de mises.

Plusieurs amateurs rencontrés par TVA Nouvelles sont excités et ont hâte de profiter de la journée de course, et la pluie et le temps froid ne tarissent pas leurs ardeurs.

«C’est ma première course et en plus c’est la fête des Pères», explique une amatrice, présente avec son père.

Les commerçants espèrent que cette fin de semaine sera le coup d’envoi de la saison estivale touristique à Montréal. Des retombées économiques importantes sont attendues, surtout pour le premier été post-pandémique.