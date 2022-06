Plus de 60% des Canadiens craignent de ne pas pouvoir profiter de leur retraite

Plus de six personnes sur 10 craignent de ne jamais pouvoir profiter de leur retraite, révèle un sondage réalisé par Angus Reid pour le compte d'Advisorsavvy et de Bromwitch and Smith.

La sondage énonce aussi que de plus en plus de Canadiens songent à repousser leur retraite en raison de la situation économique qui ne cesse de se détériorer.

Ainsi, près de la moitié des adultes âgés de 55 ans et plus ont changé ou prévoient changer leurs plans de retraite en raison de l’inflation grandissante et de la hausse du cout de la vie.

«C’est une combinaison de plusieurs facteurs [avec] la pandémie, la guerre [en Ukraine] et l’inflation. Les gens ressentent l’inflation, que ce soit à la pompe, à l’épicerie ou bien simplement avec le cout général des logements», a expliqué le fondateur d’Advisorsavvy, Saul Amos, en entrevue avec Global News.

Cependant, l’inflation n’est pas la seule chose qui pousse les personnes âgées à rester plus longtemps sur le marché du travail. Le manque d’économies (plus de 60 %), la peur de manquer d’argent (plus de 70 %) et le besoin de soutenir financièrement leurs enfants (plus de 25 %) sont des tangentes importantes lorsqu’il est temps de planifier leurs vieux jours.

Devant ces révélations, M. Amos suggère aux personnes souffrant d’anxiété liée à la retraite de consulter un professionnel de la gestion financière, tel qu’un planificateur financier, un conseiller en placement ou un syndic autorisé en insolvabilité.

Le coup de sonde a été effectué en ligne du 9 au 12 juin 2022 auprès de 1519 Canadiens.