Québec donne un coup de pouce aux organismes de formation en art

Le gouvernement du Québec a annoncé samedi un investissement de 1,5 million $ pour les organismes de formation en art, afin de redynamiser le secteur culturel régional.

Les organismes des domaines de la danse, du chant, de la musique, des arts du cirque, de l’art dramatique, du cinéma, de l’audiovisuel, de la création littéraire, de la création musicale, de l’humour et des métiers d’art pourront bénéficier d’une aide maximale de 25 000 $ pour des projets ayant cette intention de relance.

«La formation en art est essentielle afin d’initier nos jeunes à la culture. L’annonce d’aujourd’hui démontre que notre gouvernement reconnaît la place prépondérante des organismes de formation en art et que le développement du potentiel artistique est tributaire d’une offre de formation et de programmes éducatifs qui permettent son émergence et son épanouissement», a souligné la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, par voie de communiqué.

Au début du mois d’avril, la ministre a annoncé une première phase d’un plan à stabiliser le milieu culturel québécois en offrant un filet de sécurité aux organismes fragilisés par la pandémie. L’investissement annoncé samedi s’ajoute à une série de mesures d’aide financière qui ont été mises en place lors de cette première annonce.