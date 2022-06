Mikaila est devenue millionnaire à 11 ans en vendant de la limonade

Une jeune Américaine particulièrement déterminée est devenue une femme d’affaires millionnaire à seulement 11 ans, grâce à l’entreprise de limonade qu’elle a fondée.

En entrevue au quotidien The Sun, Mikaila Ulmer, une adolescente du Texas aujourd’hui âgée de 17 ans, a raconté comment elle a fait fortune en 2016.

À seulement quatre ans, la jeune fille affirme avoir découvert une vieille recette de limonade dans un livre datant des années 1940 et qui lui avait été donné par son arrière-grand-mère. Elle a décidé d’y ajouter du miel et s’est mise à vendre dans un kiosque devant chez elle.

L’idée de mettre du miel dans le breuvage lui est venue après qu’elle ait été piquée à deux reprises par des abeilles. Mikaila a donc commencé à s’informer sur les abeilles et a découvert leur importance et les répercussions si celles-ci venaient à disparaître.

La jeune entrepreneure a donc ajouté le miel à sa limonade et en a profité pour sensibiliser la population à la protection des abeilles. Elle a baptisé son produit Me & the Bees Lemonade.

La marque a remporté un vif succès et a attiré l’attention de l’entreprise de distribution Whole Foods, qui est présente dans plusieurs pays, dont le Canada. La compagnie de distribution de produits biologiques a donc conclu une entente de 11 millions de dollars avec Mikaila en 2016 afin de mettre sa limonade sur les tablettes des épiceries.