4 conseils de Lise Thériault pour les futurs politiciens

Après 20 ans à l’Assemblée nationale, la députée libérale Lise Thériault tire sa révérence, mais avant de partir, elle s’est entretenue avec notre journaliste Alain Laforest et a livré quatre conseils pour les futurs politiciens et ministres.

1- Être à l’affût

«Quand tu apprends qu’il y a quelque chose qui ne marche pas, règle-le. Sors un projet de loi et règle-le. Des fois, ça s’appelle aussi faire des batailles contre sa machine, contre ses collègues, mais quand c’est le gros bon sens, ça va toujours triompher.»

2- Avoir le courage de ses convictions

«Moi en caucus, c’est l’endroit pour me lever et dire le fond de ma pensée. Que je sois d’accord ou pas avec le point de vue qui est exprimé, je suis payée pour dire ce que je pense.»

3- Se défendre contre la cyberintimidation

«On dirait que les gens ont perdu leur filtre. Si j’avais un conseil à donner à ceux qui commencent à faire de la politique, c’est de ne jamais se laisser intimider et de répondre»

4- Ne pas négliger sa famille

«Même si tu donnes des résultats au détriment de ta famille, ça ne t’assure pas un poste de ministre. Il n’y a pas juste la politique. Un jour, la politique va passer et tu ne veux pas que ta famille ne soit plus là, tu ne veux pas que tes amis ne soient plus là.»

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.