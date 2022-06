Aide financière de 3,7 millions $ pour le musée Exploramer en Haute-Gaspésie

Québec a annoncé, lundi, une aide financière de 3,7 millions $ au musée Exploramer en Haute-Gaspésie, dédié aux différents écosystèmes marins du fleuve Saint-Laurent.

L’annonce a été faite à Sainte-Anne-des-Monts par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation André Lamontagne.

Les sommes proviennent du Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique qui vise à aider les entreprises à adapter et bonifier leur offre de service suite à la pandémie.

Ainsi, le musée Exploramer utilisera cette aide de 3 765 500 $ pour «bonifier l’expérience offerte aux visiteurs».

Plus concrètement, l'institution muséale située entre Rimouski et Gaspé améliorera son offre grâce à de nouveaux aménagements, dont un pavillon sur les requins du Saint-Laurent.

«La nouvelle d'aujourd'hui est structurante non seulement pour Exploramer, mais aussi pour toute la Gaspésie. Le projet qui sera réalisé ici permettra d'offrir un produit touristique original, innovant, tendance et cadrant avec notre mission scientifique. Le thème des requins est d'actualité et attirant, et nous en sommes très fiers!», a déclaré Gilles Thériault, président d'Exploramer.