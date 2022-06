Cure de rajeunissement pour les haltes routières du Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé, lundi, un investissement de 150 millions de dollars pour moderniser les parcs routiers de la province.

Ce plan de modernisation, présenté par le ministre des Transports, François Bonnardel, comprend notamment la reconstruction et le rajeunissement des haltes routières «qui sont devenues désuètes avec le temps et qui ne répondent plus aux besoins des usagers», peut-on lire dans un communiqué.

Avec cet investissement, Québec souhaite offrir aux usagers de la route des sites sécuritaires où ils pourront s’arrêter en tout temps, le jour comme la nuit.

«Notre gouvernement a la volonté d'offrir aux usagers de la route des emplacements plus modernes et des services actualisés, comme l'accès à des bornes de recharge pour voitures électriques, des espaces de stationnement réservés aux véhicules lourds ainsi qu'une zone Wi-Fi», a déclaré le ministre par voie de communiqué.

En plus de la rénovation des haltes routières, le gouvernement Legault compte aussi reconnaître plusieurs nouveaux villages-relais.