Certains producteurs de fraises du Québec dénoncent les bas prix en épicerie qui nuisent à leur vente directement à la ferme, une position qui n’est pas partagée par tous.

«Les producteurs de fraises ne sont pas en colère de façon générale. Je peux comprendre qu’il y a quelques producteurs qui trouvent cela agaçant», mentionne Louis Gosselin.

Cependant, même si le casseau est vendu à 6$ à la ferme contrairement à certaines épiceries qui l’affichent à moins de 3$ pour tenter d’attirer les clients, le profit des producteurs est le même.

«C’est une bonne nouvelle auprès du consommateur. Ce qui m’importe c’est que les producteurs réussissent à obtenir auprès des distributeurs le prix qu’ils ont de besoins pour couvrir ses coûts de production», explique le propriétaire de la Ferme Louis Gosselin inc.

Il rappelle que c’est un produit qui est périssable et qui doit être vendu rapidement lors de la haute saison pour éviter les pertes et le gaspillage.

«Après la Californie et la Floride, c’est au Québec qu’il se produit le plus de fraises en Amérique du Nord. Dans les périodes de pointe où la production bat son plein dans les régions de Québec et de Montréal, on a besoin des grands distributeurs pour mettre en valeur les fraises», dit-il.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.