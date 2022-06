Fête des pères: le tendre message de Kim Kardashian à Kanye West

Kim Kardashian a posté un message de remerciement à son ex-mari, Kanye West, à l'occasion de la Fête des pères.

Sur Instagram, dimanche, la star de The Kardashians a mis le père de ses quatre enfants - North, neuf ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, trois ans - à l'honneur. Partageant une photo du rappeur avec eux, elle a écrit : « Merci d'être le meilleur papa pour nos bébés et de les aimer comme tu le fais ! Bonne fête des pères. »

• À lire aussi: La robe de Marilyn Monroe n'a pas été abîmée par Kim Kardashian au gala du Met

• À lire aussi: Accusé de harcèlement, Kanye West interdit de publications sur Instagram pendant 24 heures

• À lire aussi: Kim Kardashian officiellement divorcée de Kanye West

La femme d'affaires a également salué la mémoire de son défunt père, Robert Kardashian. « Les enfants m'ont demandé comment je ferais pour fêter ça avec toi aujourd'hui si tu es au paradis. Ils m'ont donné les suggestions les plus mignonnes. Tu me manques et je t'aime de toute mon âme », a-t-elle partagé en légende d'une photo d'elle avec l'ancien avocat, décédé en 2003 à l'âge de 59 ans.

Kim Kardashian a également salué Caitlyn Jenner, qui a été son beau-père lorsque l'ancienne athlète était mariée à sa mère Kris Jenner entre 1991 et 2015. « Merci de nous avoir élevés et d'avoir été le meilleur beau-père », a partagé Kim Kardashian.