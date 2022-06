Le Lightning de retour dans son fort pour refroidir l'Avalanche

De retour devant ses partisans à Tampa, le Lightning doit réussir ce qu’il n’a fait que deux fois en sept occasions dans son histoire : combler un retard de 2-0 pour éviter de s’enliser davantage contre une redoutable Avalanche du Colorado.

• À lire aussi: L’Avalanche humilie le Lightning

• À lire aussi: Le Canadien échange Shea Weber aux Golden Knights

• À lire aussi: Séries LNH: une finale de titans

En 2003, les Bolts avaient gagné quatre matchs de suite en finale de l’Est face aux Capitals de Washington. Près de 20 ans plus tard, ils ont à nouveau accompli cet exploit en finale d’association contre les Rangers de New York après avoir perdu les deux premiers matchs à l’étranger.

Voyez le match no 3 de la finale de la Coupe Stanley dès 20h à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Deux jours après la dégelée de 7-0 à Denver, le Lightning entre dans le match no 3 avec une statistique encourageante : il a remporté sept matchs consécutifs à domicile, un record de concession en éliminatoires. Au cours des deux dernières séries, le Lightning a effectivement maintenu une fiche de 16-4 au Amalie Arena.

Il reste que les Floridiens n’ont pas vaincu les Avs en quatre occasions, en 2021-2022, incluant la saison régulière. Ça remonte au mois de février 2020, où la prolongation a été nécessaire pour achever l’ennemi.

L’attaquant Brayden Point n’était pas de l’entraînement matinal et Jon Cooper pourrait prendre une décision tout juste avant le match. L’entraîneur-chef du Lightning (82 gains) n’est qu’à une victoire d’éclipser la marque de Toe Blake et Barry Trotz, 11es dans l’histoire de la ligue, pour les gains en séries.

Steven Stamkos et Ondrej Palat revendiquent tous deux neuf buts en séries, tandis que Nikita Kucherov mène les siens avec 24 points.

Makar et les autres

Chez l’Avalanche, Nazem Kadri a fait le voyage avec ses coéquipiers à Tampa et pourrait effectuer un retour au jeu prochainement.

Dimanche, l’entraîneur-chef Jared Bednar a déclaré que l’état de santé de son patineur allait être évalué «au jour le jour» et qu’il pourrait peut-être jouer lors du match numéro 3 ou 4 de la série contre le Lightning.

L'Avalanche est devenue la troisième équipe à réussir un jeu blanc dans la finale de la Coupe Stanley par une marge de sept buts ou plus, après les Metropolitans de Seattle en 1919 et les Penguins de Pittsburgh de 1991 (8-0 dans le match no 6 contre les North Stars du Minnesota).

Samedi, l’épatant Cale Makar est devenu le deuxième défenseur de l'histoire de la LNH à marquer à la fois un but en infériorité numérique et en avantage numérique lors d'un match de la finale de la Coupe Stanley, rejoignant Glen Wesley, qui l'a fait lors de la finale de 1988 avant qu’une panne de courant au Boston Garden ne suspende la tenue du match...