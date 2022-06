«On a été facturé, mais on attend toujours notre passeport»

Des voyageurs vivent des moments de stress alors que le traitement des demandes de passeport ne fournit pas et certains doivent même annuler leur voyage parce qu'ils n'ont pas pu avoir le précieux document.

Est-ce que ça vous incite à revoir vos plans de voyage?

La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, suscite plusieurs commentaires.

«Nous avons décidé de voyager en sol canadien cet été, justement à cause de l'incertitude associée avec les délais de livraison des passeports.» -Jean-Luc

«Moi j’ai fait ma demande depuis le 1er Avril. Mon voyage était prévu ce week-end. On me demande de fournir une preuve de voyage pour pouvoir l’avoir rapidement. Ça veut dire que ceux qui ne prennent pas le risque de réserver un vol n’auront jamais de passeport?» -Maubert

«Nous avons fait la demande pour le passeport de notre fille début avril par la poste, le paiement a été prélevé début mai et nous attendons toujours. Nous attendons de l’avoir en main avant de réserver. Nos vacances arrivent et nous n’avons encore rien de planifié. Quelle galère!» -Isabelle

«Ma fille étudie aux États-Unis et elle a besoin d'avoir reçu son nouveau passeport pour passer les douanes terrestres. Ce n'est pas comme si elle pouvait changer la date [du début des cours].» -Martin

«Quand on a acheté nos billets d’avion au commencement du mois d’avril, on commençait à parler du problème des passeports, mais on ne voyait pas l’ampleur. Comme beaucoup de monde, on a envoyé les formulaires, on a été facturé à la fin mai et on attend toujours notre passeport. Personne ne répond au téléphone, on a demandé un statut sur notre demande plusieurs fois déjà. Toujours sans réponse.

Actuellement, je suis stressée, ma famille en Espagne également. Je vais peut-être perdre mes billets d’avion.» -Beatriz