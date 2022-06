Ottawa bannit officiellement les sacs et pailles de plastique

Le gouvernement Trudeau a confirmé, lundi, que divers objets de plastique à usage unique disparaîtront pour de bon de la vie des Canadiens au cours de l’année 2023.

• À lire aussi: Voici les plastiques qui seront interdits par Ottawa

Au cours des prochains mois, les clients et les commerçants devront apprendre à se passer de sacs d’épicerie, d’ustensiles, de récipients alimentaires faits en plastiques difficiles à recycler, d’anneaux d’emballage pour les boissons, de bâtonnets à mélanger et de pailles, a énuméré le gouvernement. Des exceptions sont cependant prévues pour les pailles, dans un contexte médical ou d’accessibilité pour certaines personnes.

«Grâce à ce nouveau règlement, nous franchissons une étape historique afin de réduire la pollution plastique et de garder propres les collectivités et les endroits qui nous sont chers», a plaidé le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbault, en se félicitant de donner suite à une promesse de son gouvernement.

Le premier ministre Justin Trudeau s’était engagé, dès 2019, à interdire l’usage de certains produits en plastique d’ici 2021. Ce projet a depuis été reporté.

Le règlement définitif finalement dévoilé lundi prévoit qu’il sera interdit de fabriquer où importer les objets ciblés dès décembre 2022, tandis que leur vente sera interdite pour de bon à partir de 2023.

«Cette interdiction avant-gardiste visant les plastiques à usage unique néfastes permettra d'éliminer, selon les estimations, plus de 1,3 million de tonnes de déchets de plastique difficiles à recycler et plus de 22 000 tonnes de pollution plastique», a fait valoir le gouvernement fédéral.

Déception

Aux yeux de Greenpeace Canada, cette annonce représente «un pas critique vers l’avant, mais nous n’atteignons même pas la ligne de départ».

Selon l’organisme, les plastiques bannis représentent à peine 5% des déchets plastiques générés au Canada en 2019. «Le gouvernement doit embrayer une plus grande vitesse en étendant la liste des produits interdits et en coupant dans la production totale de plastique», a plaidé la responsable de la campagne des Océans et des plastiques de Greenpeace Canada, Sarah King, en soulignant qu’il est illusoire de miser sur le recyclage pour récupérer tout le plastique produit.

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) a aussi indiqué être «déçue» par cette annonce, pour des raisons inverses au mouvement écologiste.

«Plutôt que des interdictions, nous devons investir dans les infrastructures de recyclage et l'innovation, incluant dans les infrastructures de gestion des matières compostables, afin d'exploiter la valeur de 8 milliards de dollars des plastiques qui sont actuellement envoyés à la décharge et de les faire recirculer dans l'économie», a fait valoir Elena Mantagaris, vice-présidente de la Division des plastiques de l'ACIC.