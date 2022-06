Québec offre 7 millions $ pour un projet de l’Hôpital général juif

Québec a accordé une aide financière de 7 millions $ pour la construction d’une nouvelle salle d’intervention pour l’Institut de recherches Lady Davis, de l’Hôpital général juif de Montréal, ainsi que pour l’achat d’équipements.

Grâce à ce projet, évalué à 8,7 millions $, l'Hôpital général juif fera l'acquisition d'équipements spécialisés comme des systèmes à ultrasons, une table robotique et une plateforme d'administration de traitements. «Ceux-ci favoriseront la réalisation de projets de recherche visant à améliorer les traitements contre le cancer», a-t-on précisé par voie de communiqué.

La contribution gouvernementale, pouvant atteindre 7 023 474 $, est issue du volet Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation.

«Si on veut avoir un système de santé efficace et performant, on doit doter nos spécialistes d'équipements à la fine pointe de la technologie. Cette nouvelle salle de l'Hôpital général juif permettra d'innover grâce à des traitements avant-gardistes, en plus de créer des retombées directes sur le dynamisme de la recherche au Québec», a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Pour le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, cette initiative permettra à la province de «réaliser des avancées importantes dans la recherche de traitements contre le cancer».

«La mise au point de nouvelles options dans ce domaine pourrait améliorer la qualité des soins offerts aux patients québécois et permettre des économies à long terme dans le réseau de la santé», a-t-il affirmé.

L'Hôpital général juif est un centre hospitalier à vocation universitaire affilié à l'Université McGill. L’Institut Lady Davis abrite quelque 175 chercheurs et forme chaque année environ 175 étudiants et boursiers postdoctoraux. Ce centre de recherche médicale se classe parmi ceux qui investissent le plus en recherche au Québec (6e position) et au Canada (18e position).