Un été festif et dansant: Dumas s’éclate sur scène partout au Québec

Comme beaucoup d’auteurs-compositeurs-interprètes, Dumas s’éclate à nouveau sur scène, faisant danser tout l’été les festivaliers aux quatre coins du Québec.

Près d’un quart de siècle après ses débuts, l’artiste originaire de Victoriaville planche sur du nouveau matériel qu’il est impatient de partager avec ses admirateurs.

Steve Dumas, de son vrai nom, est de l’épisode de «La belle tournée» consacré au Centre-du-Québec, ce lundi, à TVA. C’est à la Fromagerie du Presbytère, à Saint-Élizabeth-de-Warwick, que l’équipe de l’animateur Guy Jodoin a réuni Johanne Blouin, Dumas, Olivier Faubert et Daniel Grenier, des Chick’n Swell. Les Trois Accords se prêtent pour leur part au segment Carte postale au Club de golf de Drummondville.

Dumas profite de son passage sur le plateau, avec un champ et les Appalaches en arrière-plan, pour interpréter ses succès «Le bonheur» et «Journée parfaite», qui, dit-il, résument bien son passage à Saint-Élizabeth-de-Warwick. Il réalise aussi un rêve de jeunesse en chantant avec Johanne Blouin sur «Dors Caroline», un clip qu’il visionnait dans le bon vieux temps à MusiquePlus.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Fier de ses racines et ambassadeur infatigable de Victo, une ville qui continue de nourrir sa création, le chanteur de 42 ans essaie d’y retourner le plus souvent possible pour voir sa mère. Il aime présenter à son fils de 10 ans la région où son rêve de faire de la musique a grandi pour devenir une carrière pleine et entière, à la suite de son triomphe au Festival international de la chanson de Granby, en 1999. Deux ans plus tard, il sortait le premier de ses 15 albums.

C’est d’ailleurs dans sa ville natale que Dumas a enregistré son premier démo, en format cassette, et Daniel Grenier, qu’il ne connaissait pas à l’époque, a été l’un des premiers à lui en acheter un exemplaire.

«Mes passages dans le Centre-du-Québec, et particulièrement à Victo, ça me "grounde". On dirait que chaque fois, ça me rappelle le chemin parcouru, et j’ai encore ce même esprit d’adolescent dans ma tête quand vient le temps de faire des "shows" et de la musique», a-t-il dit à l’Agence QMI.

Pour les spectacles qui figurent à son agenda cet été, notamment pour la Fête nationale et plusieurs festivals, il s’attend à faire bouger les gens, car c’est déjà le cas depuis quelques semaines. Il présente d’ailleurs ses chansons qui font le plus bouger.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«On vit un moment magique, c’est incroyable de revoir les gens, qui dansent, c’est le printemps! Ce sont les vraies et les grandes retrouvailles cet été», a dit Dumas, qui est reconnaissant de faire le métier qu’il aime et, surtout, de durer.

«Je suis chanceux, j’ai commencé jeune. D’être encore là, jamais je n’aurais pensé ça. Quel privilège de faire encore des "shows" et que les gens me suivent. J’ai vraiment un public fidèle et je ne prends rien pour acquis. Disons que j’essaie d’en profiter le plus possible et de faire de bons "shows".»

Des spectacles, du jogging, du baseball et de nouvelles chansons

Il compte profiter de l’été pour voir des spectacles, jogger et échanger la balle avec son fils, qui joue au baseball.

Il bosse aussi sur de nouvelles chansons. «Je ne sais pas ce que ça va donner, j’ai accumulé des trucs ces dernières années. Je suis dans la dernière étape, je fais du ménage, je prends mon temps, car il n’y a pas d’urgence», a-t-il mentionné à propos de son prochain opus.

L’épisode de «La belle tournée» célébrant le Centre-du-Québec sera présenté ce lundi, à 20 h, à TVA.