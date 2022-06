Campagne de financement pour soutenir pensionnaires et employés de 14 CHSLD

Une campagne de financement a été lancée mardi par la Fondation Santé urbaine pour soutenir les 22 000 travailleurs de la santé et les résidents des 14 centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du centre-ville de Montréal.

Ces établissements ainsi que les hôpitaux Notre-Dame et Verdun ont été l’épicentre de la COVID-19 qui n’a épargné ni les résidents vulnérables ni les employés, dont les rescapés sont aujourd’hui gagnés par la fatigue chronique, constate l’organisme.

La campagne de financement s’étalera jusqu’au 24 septembre, alors que ceux qui souhaitent y participer pourront amasser des dons pour les besoins prioritaires de l’établissement de leur choix, en s’inscrivant sur le site internet de la fondation.

«Il faut redonner aux travailleurs de la santé qui ont travaillé sans relâche», a indiqué dans un communiqué Marie-Andrée Lefebvre, directrice générale de la Fondation Santé urbaine.

«Le personnel et les résidents sont épuisés, isolés et parfois même traumatisés par ce qu'ils ont vu et vécu. La Fondation est là pour les soutenir», a tenu à ajouter Mme Lefebvre.