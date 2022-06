Chaos des passeports: des places à vendre dans les files

Plusieurs profitent du chaos qui règne près des bureaux de Service Canada de la province pour faire des affaires en vendant leur place dans les files d’attente.

À Québec, Simon L’Heureux et Sylvain Côté ont réussi, mardi matin, à vendre leurs places pour 100$ chacune.

«On commence à les installer, on passe la nuit dehors, et là, une fois qu’on est rentré et qu’on a des bonnes places, ça nous permet de les vendre à du monde qui sont plus loin dans la file et qui sont prêts à payer le plein prix pour pouvoir passer et avoir leur passeport aujourd’hui», explique l’un d’entre eux à TVA Nouvelles.

Les places se sont envolées en seulement 15 minutes.

Payés pour attendre

Plusieurs personnes offrent aussi leurs services pour aller faire la file devant les bureaux de Service Canada sur différents sites d’annonces classées.

Un utilisateur propose d’attendre devant les bureaux de Laval ou de Montréal pour 25$ l’heure le jour, de 7h à 20h et 35$ l’heure la nuit, de 20h à 7h.

Un autre, lui, demande plutôt 50$ l’heure.

Une personne offre le même service, dans le Grand Montréal, de minuit à 7h du matin pour 300$.

Un simple coup d’œil rapide, mardi matin, a permis de recenser des dizaines d’annonces de personnes volontaires pour faire la file à la place des voyageurs contre rémunération.