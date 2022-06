Notre expert Éric Boissonneault a répondu aux questions des Québécois concernant les voyages dans le contexte de crise de passeports actuel.

Question 1

René Fortin demande: «J'attends toujours mon passeport commandé le mois dernier. Est-ce que je devrais attendre de le recevoir avant de réserver mes billets d'avion ?».

«Si vous ne l’avez pas, je retarderai un peu l’achat, par contre ce que l’on sait c’est que plus on attend et plus on va payer cher. Mais si c’est dans 30-45 jours, j’ose espérer que le gouvernement va arriver avec des solutions», pense Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec.

Question 2

Érik Daoust demande: «Si je dois annuler mon voyage car je ne réussis pas à obtenir un passeport, est-ce que l'assurance-voyage va me rembourser ?».

«Si vous n’avez pas fait l’achat d’une condition de flexibilité à l’achat de votre billet, malheureusement ce n’est pas une condition d’annulation dans des assurances collectives ou de carte bancaire», a répondu l’expert. «Après deux ans ça n’est plus la COVID, c’est rendu le gouvernement canadien».

Question 3

Maurice Saint-Yves demande: «Est-ce que le passeport est obligatoire pour traverser la frontière américaine en voiture ?».

«Pour un passager adulte, oui, le passeport est obligatoire. Pour un enfant de moins de 16 ans, s’il est accompagné par ses parents détenant un passeport valide et un certificat de naissance, il a un droit d’entrée», précise le vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec.

Question 4

Sylvie Cyr demande : «Si mon passeport expire en août 2022, est-ce que je peux quand même partir une semaine dans les Caraïbes durant le mois de juillet ?»

«Pour les Caraïbes la réponse est «oui», les gens peuvent voyager. Par contre en Europe, plusieurs pays demandent un minimum de 3 à 6 mois de validité après le retour prévu au Canada», conclut M Boissonneault.