Deux personnes entre la vie et la mort après une sortie de route à Val-Alain

Deux personnes ont été grièvement blessées dans un accident à Val-Alain, dans Lotbinière, lundi soir.

La sortie de route est survenue vers 22 h 30 sur le 3e Rang, près de la rue Principale, selon la Sûreté du Québec (SQ).

Le véhicule circulait à haute vitesse en direction sud, avant d’aller percuter, en passant par-dessus de la rivière, la paroi rocheuse de l’autre côté et prendre le feu.

Les deux occupants, dont on ne connaît ni l’âge ni le sexe, ont été grièvement blessés et transportés en centre hospitalier, et l’on craindrait pour leur vie.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer la cause et les circonstances de cette sortie de route, a indiqué Hélène St-Pierre, porte-parole de la SQ.

La rue Principale a été fermée à la hauteur du pont pour permettre aux enquêteurs d’analyser la scène protégée par un périmètre de sécurité, a-t-on ajouté.