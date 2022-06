Crise des passeports : Ottawa jette le blâme sur une «demande sans précédent»

La crise des passeports et le chaos devant les bureaux de Service Canada de la région de Montréal sont la conséquence d’une «demande sans précédent», affirme la ministre fédérale responsable des passeports.

En entrevue à TVA, Karina Gould a affirmé comprendre la frustration des citoyens forcés de faire la file pendant des jours pour obtenir leur passeport.

«Ce n’est pas acceptable ce qui se passe. Je suis vraiment désolée de voir ce qui se passe à Montréal», indique-t-elle.

La ministre responsable de Service Canada soutient que la situation est bien différente ailleurs au pays.

Mme Gould assure toutefois qu’elle comprend que les Québécois et les Canadiens aient envie de voyager après deux ans de pandémie.

«Nous sommes en train de vivre une augmentation sans précédent de demandes de passeports, mais quand même, on doit donner un meilleur service aux gens», clame la ministre.

«Nous sommes en train de changer la manière dont on répond aux gens», ajoute-t-elle.

Cette dernière mentionne que le gouvernement fédéral n’est pas resté les bras croisés au cours des derniers mois.

«On a changé l’application de passeports pour la rendre plus facile, on a embauché 600 personnes et nous sommes en train d’en embaucher 600 de plus. Nous avons changé les processus et les procédures» explique Karina Gould.

