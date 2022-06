Les vaccins contre la COVID à nouveau recommandés

Le comité sur l’immunisation du Québec recommande une nouvelle campagne de vaccination cet automne.

Cet incitatif est principalement dirigé vers les personnes vulnérables, afin d’éviter le nombre des hospitalisations.

«Il est quand même plausible qu’on ait une bonne augmentation de la circulation de la COVID cet automne», explique le Dr Nicholas Brousseau, médecin-conseil à l’INSPQ.

Pour ce faire, peu importe le nombre de vaccins ou de doses de rappel qu’ils ont reçus, l’important étant de respecter un intervalle d’au moins trois mois entre deux doses.

«On est beaucoup moins bien protégés contre omicron et ses dérivés», ajoute Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM.

Influenza

Une autre campagne d’incitation a été lancée par l’INSPQ dans le but de protéger contre l’influenza.

Ils demandent une commande de plus de doses que d’habitude afin de répondre à la demande.

«Le virus de la grippe commence en effet à se propager plus activement», remarque Benoit Barbeau.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux dit avoir reçu les recommandations et se préparer en conséquence, ce qui veut dire que dès la fin de l’été on pourrait commencer à vacciner les populations prioritaires.