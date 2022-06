Les oppositions à Ottawa dénoncent l’inaction du gouvernement Trudeau pour la gestion catastrophique de la crise des passeports.

À l’instar du chef adjoint du NPD Alexandre Boulerice, qui dénonçait la situation sur les ondes de LCN lundi, Alain Therrien, chef parlementaire du Bloc québécois juge qu’il faut des solutions immédiatement.

«Ouvrez sept jours sur sept et rallongez les heures», a demandé Alain Therrien en entrevue sur LCN mardi matin.

«Ça défie l’imagination, qui l’eut cru? Les mots nous manquent et on apprend des histoires d’horreur chaque heure littéralement c’est une gestion chaotique.»

Il dénonce le fait, entre autres, que la ministre responsable Karina Gould ne s’est rendue qu’hier dans un bureau de passeports afin de trouver des solutions, plusieurs semaines après le début de la crise.

«Ça fait des semaines que ça dure c’était prévisible! Nous au Bloc, ça fait plus d’un mois qu’on dit ouvrez 7 jours sur 7 et rallongez les heures. Il n’y a pas d’autres solutions que ça!», juge Alain Therrien.

«C’est crise par-dessus crise, c’est un gouvernement de traineux!»

Réaction de Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré devant les journalistes mardi matin que son gouvernement faisait tout en son pouvoir pour accélérer le processus d’attribution des passeports.

«On est en train de faire tout ce qu’on peut pour accélérer les processus, on a embauché d’autres mondes, on est en train d’accélérer les processus et on va toujours regarder comment on peut en faire toujours plus», a-t-il déclaré à son arrivée à sa réunion de cabinet mardi.