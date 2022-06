Un premier jour d'été sous la grisaille

Le soleil sera moins généreux mardi dans le sud du Québec pour laisser place à de l’ennuagement et quelques averses par endroits, alors que le mercure sera à la hausse.

Les averses devraient concerner d’abord en matinée les secteurs de l’ouest de la province où un fort taux d’humidité est attendu, avant de toucher les Laurentides et les environs avec risque d’orages en après-midi.

À Montréal, dans Lanaudière et en Montérégie, le temps sera plutôt nuageux avec 40 % de probabilité d’averses, alors que des températures de 21 degrés sont attendues pour tous les secteurs, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Les secteurs du centre de la province connaîtront des fortunes diverses avec de l’ennuagement en Estrie, du soleil en Beauce et au Saguenay et une alternance de soleil et de nuages à Québec et 23 degrés au thermomètre et un humidex 26.

Même si les températures seront sous les normales de saison, les conditions météorologiques seront en revanche nettement meilleures dans l’est du Québec avec un temps généralement ensoleillé marqué par quelques nuages passagers par endroits.