Un système de rendez-vous qui ne redonne pas confiance aux citoyens

Service Canada a commencé mardi à distribuer des billets numérotés aux citoyens faisant la file pour obtenir leur passeport.

Du côté de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, des rendez-vous ont ainsi été remis aux voyageurs. Ceux-ci ont donc reçu une date et une heure à laquelle ils doivent revenir au bureau de Service Canada.

Ces rendez-vous s’échelonnent jusqu’à jeudi. Les bureaux de Service Canada seront fermés le 24 juin et le 1er juillet pour les fériés, mais les gens pourront tout de même se présenter sur place avec rendez-vous samedi et dimanche des deux fins de semaine. Ceux dont le passeport est prêt pourront aussi passer le chercher lors de ces week-ends.

Plusieurs citoyens rencontrés par TVA Nouvelles avaient du mal à cacher leur frustration envers cette situation, mais également leur perte de confiance face au système de Service Canada. Plusieurs ont d’ailleurs confié qu’ils continueront à faire la file, même s’ils ont obtenu un rendez-vous.

Voici quelques témoignages recueillis par notre journaliste :

«Moi, on m’a fortement suggéré : ne bouge pas ta chaise, ne fais pas confiance. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver.»

«Ça sert à quoi de prendre un rendez-vous? Ça ne sert à rien! (...) Il y a des gens qui ont des rendez-vous après nous et ils ne vérifient même pas l’heure des rendez-vous. Il y a zéro organisation!»

«Je ne veux pas prendre de chance. Je veux être sûr de passer jeudi, donc je vais rester là.»

«On a dormi à l’extérieur, sans toilettes. Il n’y a rien pour se laver les mains. L’hygiène, c’est plus qu’ordinaire et la tension monte. J’espère que quand on va venir le 23, les passeports vont se faire.»

Pour voir l’ensemble des témoignages, visionnez la vidéo ci-haut.