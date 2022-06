Une famille de La Baie accueille des Ukrainiens

Un couple ukrainien et leurs deux enfants sont arrivés au pays le 14 juin et n'ont plus quitté leur famille d'accueil depuis.

Dans les dernières semaines, la famille des Massicotte-Thibeault s'est agrandie. Elle compte maintenant 14 personnes. «C'est vraiment une combinaison parfaite entre eux et nous. Il n'y a pas eu de chicane. C'est vraiment rendu notre famille», a témoigné Mélissa Massicotte Henchy, la mère d'accueil.

Mis à part le décalage horaire, l'intégration se passe à merveille. Les nouveaux arrivants se sentent comme chez eux. «Ils s'intègrent vraiment. Ils font les tâches eux-mêmes», a-t-elle ajouté.

Pour communiquer, la famille doit faire preuve d'imagination. Ils trouvent toutes sortes de méthodes pour apprendre le français. «Parfois, les applications ne fonctionnent pas, la traduction est donc difficile», a expliqué Mme Massicotte Henchy.

Le partage de connaissances est aussi au rendez-vous. Les deux familles se partagent leur culture.«Yuliia est cheffe. Elle nous a fait des repas: une soupe, du poulet... Elle nous fait gouter des choses que nous ne ferions pas ici», a affirmé la mère de famille. Les enfants s’amusent aussi énormément entre eux.

Dans trois semaines, les deux familles déménageront à Trois-Rivières. Il n'est désormais plus question de se séparer.