Une fille d'Elon Musk change de nom pour couper tout lien avec lui

Une fille d'Elon Musk a déposé une demande officielle pour changer de nom de famille en même temps que de genre afin de couper tout lien avec son père, selon des documents consultés mardi par l'AFP.

«Je n'habite plus avec mon père biologique et ne veux plus être associée à lui sous quelque forme que ce soit», écrit la jeune femme pour expliquer sa requête déposée le lendemain de son 18e anniversaire.

Née Xavier Alexander Musk, elle demande à s'appeler Vivian Jenna Wilson afin que son nom corresponde à son genre.

Elle souhaite ainsi prendre le nom de jeune fille de sa mère, divorcée d'Elon Musk en 2008.

La demande a été déposée en avril devant un tribunal de Santa Monica en Californie, mais a été dévoilée ce week-end par plusieurs médias américains.

L'homme le plus riche au monde a eu au total huit enfants: six avec Justine Musk (née Wilson) dans les années 2000, dont un décédé quelques semaines après sa naissance, et, plus récemment, deux avec la musicienne Grimes.

Le patron de Tesla et de SpaceX, également en passe de racheter Twitter, a écrit par le passé des messages sur le réseau social critiquant le fait que les personnes transgenres ou non binaires demandent à être identifiées par des pronoms spécifiques, dont ce tweet datant de décembre 2020: «Je soutiens absolument les trans, mais tous ces pronoms sont des cauchemars esthétiques».