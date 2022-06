Cancer à Rouyn-Noranda : «Les décès par la pollution nous coûtent 30 milliards par année»

La présidente de l’Association des médecins pour l’environnement croit que les dirigeants devraient prendre en considération plus souvent les coûts médicaux liés à la pollution dans les décisions importantes comme dans la gestion du dossier de l’arsenic à la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.

«Au Québec, chaque année on enregistre environ 4000 décès prématurés par la pollution atmosphérique de toute sorte. Cela nous coute 30 milliards par année au système de la santé. C’est des coûts que nous épongeons avec nos taxes. Ce n’est pas les entreprises qui paient ces coûts», explique la docteure.

Au Québec, le nombre de cas de cancer du poumon par 100 000 personnes entre 2013 et 2017 est de 108. Cependant, l’étude démontre que le taux est plus élevé à Rouyn-Noranda. On enregistre 140 cas de cancer du poumon par 100 000 personnes, ce qui représente une hausse de 30%.

«Il ne faut pas chercher partout dans la ville la cause de cette augmentation, il y a une source très claire et c’est la fonderie. Elle est en place depuis 1927 et les premières études dès 1975 démontrent qu’il y a déjà de la pollution par la fonderie et l'on vient de confirmer dans les dernières années que c’est la cause principale», dit-elle à l’émission 100%nouvelles sur LCN.

Plus tôt mercredi, l’ancien directeur de la santé publique, le docteur Horacio Arruda a confirmé, en point de presse, qu’il n’a jamais voulu cacher de l’information aux résidents de l’Abitibi-Témiscamingue.

