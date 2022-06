Des dizaines de Sherbrookois craignent de ne pas trouver de toit pour le 1er juillet

À moins de 10 jours du 1er juillet, l’inquiétude grandi pour plusieurs personnes qui se retrouveront sans toit la semaine prochaine à Sherbrooke.

Une cinquantaine de ménages sont activement en recherche de logement alors que 13 sont présentement hébergés par la ville. La liste d’attente pour obtenir une place en HLM atteint, elle, maintenant 1100 noms.

Sherbrooke a confirmé mardi soir qu’elle réduisait l’aide d’urgence versée aux locataires sans logement le 1er juillet. La Ville limite maintenant les allocations-repas aux deux premières semaines d’hébergement. Elle exclut également l’idée d’imposer une contribution monétaire aux citoyens en situation de crise.

Deux conseillères ont enregistré leur dissidence lors du vote, Christelle Lefèvre et Hélène Dauphinais. La conseillère du Pin-Solitaire aurait aimé un engagement monétaire concret des personnes en situation d’aide.

Depuis 2019, les coûts totaux de l’aide d’urgence ont explosé et le nombre de familles hébergées a triplé.

La ville a déboursé 26 000 $ en 2019 et hébergé 13 familles, près de 145 000 $ en 2020 et logé 27 ménages et un montant record de 460 000 $ l’an dernier et hébergé 45 familles.

La crise du logement actuel n’augure rien de bon pour les finances de la ville, une situation qui préoccupe la mairesse Évelyne Beaudin.

Par ailleurs, il n’est pas trop tard pour les citoyens qui auraient besoin d’une aide d’urgence. La Ville les invite à s’inscrire d’ici le 29 juin au 819 566-7868, poste 255.