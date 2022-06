Drogue et diabète non traité en cause dans le décès de Karim Ouellet

Atteint de diabète de type 1, le chanteur Karim Ouellet est décédé après plusieurs hospitalisations et un refus de traitement de sa maladie couplé à la consommation de méthamphétamine.

Retrouvé sans vie et en état de momification dans son studio de la basse-ville de Québec le 17 janvier dernier, le chanteur Karim Ouellet serait décédé vers le 15 novembre, deux mois avant sa découverte selon le rapport de la coroner Sophie Régnière. L’homme qui souffrait de diabète de type 1 depuis son adolescence s’occupait mal de sa maladie.

Selon les informations, il aurait été retrouvé inconscient le 31 octobre 2021 et admis à l’urgence avec «une hypoglycémie sévère et en état d’intoxication». Il a toutefois signé un refus de traitement et a quitté le jour même.

Dans son studio un sachet de cocaïne a été trouvé près de lui, mais il a été impossible de savoir s’il en avait consommé en raison de l’état de la dépouille. Par contre, la présence de méthamphétamine a été retrouvé dans les échantillons sanguin.

«M. Ouellet est décédé d’une acidocétose diabétique dans un contexte de consommation de méthamphétamine», conclut la coroner.