Inflation à 7,7%: «on n’est pas sorti du bois» selon un expert

Le coût de la vie continue de grimper au Canada. L’inflation a atteint 7,7% en mai, la plus forte hausse annuelle observée depuis janvier 1983.

Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a mentionné mercredi que le sommet de l'inflation n'est peut-être pas encore atteint.

Sylvain Charlebois, du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, est d’accord avec le ministre Girard.

«On n’est pas sorti du bois», prévient-il.

«On est probablement rendu au début de la deuxième période, donc on en a encore pour longtemps», poursuit M. Charlebois.

Quant au sommet que l’inflation pourrait atteindre au pays: «Les Américains sont à 12% et on va toujours rattraper les Américains. Alors ça vous donne une idée d’où on s’en va», dit-il.

