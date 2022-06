Interdiction du trafic lourd de transit: le maire de Québec et les commerçants satisfaits

Le maire de Québec, Bruno Marchand, se réjouit du feu vert donné par la CAQ pour interdire la circulation du trafic lourd de transit sur le boulevard Champlain en tout temps.

• À lire aussi: La circulation lourde pourra être interdite sur le boulevard Champlain

«On est contents que le gouvernement du Québec aille dans ce sens-là. Est-ce que ça va se faire au cours des prochaines semaines ou au retour des vacances? On n’a pas statué (...) On vient de recevoir la nouvelle, on va voir à quelle vitesse on peut aller. Je n’ai pas d’échéance à vous donner», dit Bruno Marchand.

En 2021, la Ville de Québec avait adopté un règlement interdisant le camionnage de transit toute l'année dans le Petit Champlain, mais celui-ci ne pouvait entrer en vigueur qu’après avoir obtenu l’approbation du ministère des Transports.

La mort d’une piétonne, écrasée par un véhicule lourd alors qu’elle marchait sur le trottoir en face de la traverse Québec-Lévis, en 2019, avait lancé cette réflexion.

Présentement, l’interdiction des camions lourds est en vigueur seulement entre le 15 mai et le 31 octobre.

La nouvelle bien accueillie par les commerçants

Les commerçants et résidents du secteur, qui réclamaient ce changement depuis longtemps, sont aussi satisfaits.

«C’est une merveilleuse chose. C’est un endroit qui est très achalandé, les camions sont extrêmement bruyants et il y a eu plusieurs accidents», dit le propriétaire du restaurant Côtes-à-Côtes, Nicolas Lavigne.

En plus du bruit et de la sécurité, les commerçants se plaignaient de la poussière soulevée par le passage des camions.