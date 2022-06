Moyens de pression au RTC: les chauffeurs épargneront le FEQ

Les chauffeurs du RTC ont voté à l’unanimité en faveur du déclenchement de moyens de pression «au moment jugé opportun» cet été, mais ils excluent d’emblée toute perturbation du service pendant le Festival d’été de Québec.

Par respect pour la clientèle, le syndicat et ses quelques 950 membres ont totalement exclu de prendre en otage les festivaliers du 6 au 17 juillet prochain et d’affecter d’une quelconque façon le service de navettes qui connaît généralement un grand succès.

«Les chauffeurs sont pleinement conscients que la population a besoin de se divertir après plus de deux ans de pandémie», a déclaré la présidente du syndicat des chauffeurs, Hélène Fortin, dans un communiqué diffusé en fin d’après-midi mercredi.

La direction du RTC avait demandé à ses chauffeurs, via une publication interne, de se rendre disponibles pour le FEQ afin de «voyager une clientèle de bonne humeur», relate le syndicat.

«Nous, nous considérons que nous voyageons une belle clientèle à longueur d’année et pas seulement durant le Festival d’été», rétorque Mme Fortin qui dit avoir le bien-être de la clientèle à cœur à tout temps.

La «grogne» règne au RTC

Environ 350 chauffeurs ont participé aux assemblées qui ont eu lieu mardi soir et mercredi matin. Ils ont voté «à 100 %» en faveur de moyens de pression à venir – dont la nature n’a pas encore été précisée – ce qui illustre la «grogne» qui règne au RTC actuellement, selon Mme Fortin.

Leur contrat de travail vient à échéance la semaine prochaine, le 30 juin, et les pourparlers devraient commencer avec l’employeur seulement au retour des vacances estivales. Pour l’instant, toute grève est exclue. Légalement, les chauffeurs n’auraient pas le droit d’en déclencher une, de toute façon, avant le mois d’octobre.

Les chauffeurs refusent toutefois d’attendre le début des négociations avant de manifester leur mécontentement.

Recours à la sous-traitance

Ils dénoncent le climat de travail, le recours à la sous-traitance (pour le service FlexiBus par exemple) et le «manque d’ouverture» de l’employeur. «Le principal problème c’est le recours de plus en plus fréquent à la sous-traitance, nos membres ont vraiment un problème avec ça», résume Mme Fortin.

«On est face à un employeur qui gère très mal le changement», ajoute François Proulx-Duperré, secrétaire général du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN). «Le RTC est au cœur de profonds bouleversements, mais la direction n’arrive pas à mettre les employés dans le coup. Les syndicats ne demandent pourtant pas la lune: ils veulent être consultés et participer aux changements plutôt que de simplement les subir.»

Appel au maire de Québec

Les appels à la collaboration de la direction du RTC, dans les médias, «ne dépassent pas le stade du discours» pour l’instant, déplore le syndicat. C’est dans ce contexte que le syndicat tend la main aux membres du CA du RTC et au maire de Québec, Bruno Marchand.

«Il est temps de mettre cartes sur table et d’informer les hautes instances de l’état réel des relations de travail au RTC», ajoute Mme Fortin, qui n’a eu aucun retour de la mairie, malgré ses tentatives. Le maire de Québec a confirmé, récemment, qu’il n’avait pas du tout l’intention de s’immiscer dans les relations de travail au RTC.