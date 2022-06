Noyades: des cours de natation offerts gratuitement à Mirabel

Pour prévenir les noyades, la ville de Mirabel a annoncé, mercredi, son intention d’offrir gratuitement des cours de natation à tous les enfants en bas âge sur son territoire.

• À lire aussi: Une ruée vers les clôtures de piscine

• À lire aussi: Fin de semaine tragique: surveillez vos enfants pour éviter les risques de noyades

Les cours gratuits seront offerts l’an prochain dans le nouveau centre aquatique de Mirabel, a indiqué la Ville dans un communiqué, précisant qu’elle profitera du soutien de la Société de sauvetage du Québec.

Le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, s’est réjoui de l’initiative de Mirabel.

«Avec les drames survenus au cours des dernières semaines, j'encourage et j'invite personnellement tous les décideurs politiques et acteurs du milieu aquatique à créer une vague de changement au sein de leur organisation en prenant exemple sur la Ville de Mirabel», a-t-il déclaré par communiqué.

Selon les statistiques de la Société de sauvetage du Québec, 5 % des victimes de noyades sont des enfants, mais 85 % de ces accidents sont causés par une supervision inadéquate. La ville de Mirabel a donc décidé de passer à l’action pour permettre aux enfants de développer leurs aptitudes.

L’initiative a également été saluée par la marraine d’honneur du programme Nager pour survivre, Sylvie Bernier.

«Mon souhait le plus cher serait que tous les enfants du Québec bénéficient d'une telle gratuité aux cours de natation et apprennent à nager, a-t-elle dit. [...] L'expérience sera positive et nous diminuerons les drames pour les familles.»

Depuis le début de l’année, la Société de sauvetage du Québec a recensé 22 noyades, comparativement à 28 noyades à la même date en 2021.