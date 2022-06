Reprise des grands événements: Québec est la destination d'été par excellence, selon Marchand

Avec 38 grands événements, quelque 200 activités culturelles cet été et des investissements de 11 millions $ de la Ville, Québec sera l'endroit par excellence pour passer du bon temps, clame Bruno Marchand.

«On peut enfin dire qu'on aura un été qui nous ressemble et un retour à la normale presque certain», s'est enthousiasmé le maire de Québec, mercredi.

Activités culturelles

L'élu présentait les activités culturelles qui animeront la ville cet été, après deux saisons estivales plombées par la pandémie.

«Québec sera la destination où être au Québec, au Canada et même en Amérique du Nord. On n'a rien à envier aux destinations d'Europe», a-t-il affirmé.

Parmi les activités auquelles les citoyens et les touristes pourront participer, on note le Festival d'été de Québec, les Grands Feux, les Passages insolites, ComédiHa!, la Fête nationale, les Fêtes de la Nouvelle-France, Récréation de Flip Fabrique et le Grand Prix cycliste.

Places éphémères

À cela s'ajoutent 42 places éphémères. C'est un peu moins que l'an dernier, alors que la Ville avait accru leur nombre en raison de l'impossibilité de tenir des événements, mais c'est deux fois plus qu'en 2019.

Le maire s'est aussi réjoui qu'une foule d'activités se tiendront dans tous les quartiers, une promesse qu'il avait faite en campagne électorale. Par exemple, la ville accueillera pour la première fois de son histoire une étape de la Coupe du monde de paracyclisme du 4 au 7 août prochains dans l’arrondissement de Charlesbourg.

L’ensemble de cette programmation implique un investissement de plus de 11 millions $ de la Municipalité.