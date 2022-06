350 M$ de moins pour les transports et les infrastructures vertes, déplore l’UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) déplore la nouvelle orientation du gouvernement fédéral qui risque de priver les municipalités québécoises de 350 M$ dans le transport collectif et les infrastructures vertes.

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI

L’UMQ rappelle la nécessité pour Ottawa de respecter les clauses de l’Entente bilatérale Canada-Québec relative au Programme d’infrastructures Investir dans le Canada.

Selon cette entente, Ottawa engage à ajouter l’équivalent de 350 millions $ prévus pour les volets transport en commun et infrastructures vertes provenant du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun et du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées.

Or, le gouvernement Trudeau avait indiqué, en mai dernier, qu’il n’allait pas verser cette somme au gouvernement du Québec, mais l’affecter au fond consolidé, selon l’UMQ qui déplore par ailleurs le devancement du délai de soumission de projets au 31 mars 2023.

«Dans un contexte d’urgence climatique, je comprends mal l’orientation du gouvernement fédéral de ne pas transférer cette somme telle que le stipule l’entente», a dénoncé par communiqué Daniel Côté, président de l’UMQ et maire de Gaspé.

«L’UMQ et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) poursuivront leur collaboration afin de porter la voix des gouvernements de proximité sur ce dossier», a soutenu pour sa part Normand Dyotte, administrateur de l’UMQ, représentant de l’Union au conseil d’administration de la FCM et maire de Candiac.