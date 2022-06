Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

En Mauricie, des élèves ont eu droit à un chauffeur qui sort de l'ordinaire durant l'année scolaire. Robin Roy, connu comme entraîneur et animateur, est maintenant au volant d'un autobus scolaire.

Sur la Côte-Nord, quatre employés de la compagnie Rio Tinto IOC à Sept-Îles qui ont été congédiés à la suite de leur refus de recevoir un vaccin contre la COVID-19 ont pu reprendre leur travail puisqu’Ottawa a levé, lundi, l'interdiction pour les non-vaccinés de voyager en train et en avion.

Enfin, à Québec, c’était le grand dévoilement des Mosaïcultures Québec 2022 au Bois-de-Coulonge, une vaste galerie d'art à ciel ouvert. Ces œuvres d'art sont construites à partir de plus de 200 sculptures qui, elles, sont créées avec plus de 6 millions de fleurs et de plantes groupées en 20 tableaux.

