De la colère au désespoir, les citoyens font toujours la file pour un passeport

Alors que de nombreux citoyens doivent faire des pieds et des mains pour obtenir leurs passeports dans des bureaux de la grande région de Montréal depuis plusieurs jours déjà, le désespoir commence à s’installer chez certains qui attendent toujours en file.

Voici quelques commentaires recueillis au bureau de Laval, jeudi matin.

Cette dame qui a déposé une requête pour obtenir un nouveau passeport au mois d’avril déplore le fait qu’elle attend toujours d’obtenir le précieux document.

«J’avais un voyage pour toute la famille qui est prévu depuis des mois, et je n’aurai aucun remboursement.»

Une autre personne dénonçait le fait que la communication avec les citoyens qui font la file se fait rare.

«Où est-ce qu’il est mon dossier?», questionne l’homme. «Ils me disent qu’il est ici, tu arrives ici et ils te disent, "non, on ne l’a pas encore reçu", on est dans un flou total.»

Une femme qui doit prendre l’avion dans moins de 24h dit commencer à perdre espoir après avoir passé deux nuits en file d’attente.

«On m’a dit que c’est plein, qu’ils ne peuvent plus prendre les requêtes, on ne sait pas quoi faire.»

Les voyageurs qui planifiaient d’attendre que les délais aux bureaux des passeports diminuent avant d’aller chercher leur précieux document devront s’armer de patience, car la situation risque de se prolonger encore plusieurs mois.

