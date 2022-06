Fonderie Horne: «Les gens de Rouyn-Noranda ne veulent pas qu’on ferme l’entreprise», dit Legault

Le premier ministre François Legault a assuré jeudi après-midi que son gouvernement surveille attentivement ce qui se passe à la fonderie Horne à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

«On suit la situation de proche, autant du côté de l’environnement, que du côté de la santé publique, et même de l’économie, où on parle aux dirigeants et aux propriétaires», a déclaré François Legault, en réponse aux questions des journalistes en marge d’une conférence de presse.

Le premier ministre a fait savoir qu’il est hors de question de fermer la fonderie, en raison de son importance économique pour le secteur de Rouyn-Noranda.

«Les gens là-bas de Rouyn-Noranda ne veulent pas qu’on ferme l’entreprise, c’est pas mal consensuel», a-t-il dit, avant de convenir qu’il «doit y avoir un plan pour réduire les impacts sur la santé.»

Puis, M. Legault a rappelé que le docteur Horacio Arruda a expliqué mercredi qu’il importe d’être prudent avant de dire à la population qu’il y a une augmentation du nombre de cancers à Rouyn-Noranda à cause de la présence de la fonderie. Des données à ce sujet seront rendues publiques dans les prochaines semaines par la Santé publique, a-t-il ajouté.

Enfin, le premier ministre a tenu à réaffirmer l’indépendance de la Santé publique. «Encore une fois, nous, on n’a aucun lien, ils sont vraiment indépendants à la santé publique. Donc c’est la décision de la santé publique, ce qu’ils rendent public et quand ils le rendent public.»