Granby souligne la persévérance de ses finissants

La fin de l’année a été soulignée en grand à Granby, en Estrie, où la ville a mis en avant la persévérance des finissants du secondaire avec des affiches les présentant, toutes installées dans le parc Victoria.

Les finissants du secondaire ont connu une fin d’année dans la normalité après deux ans de pandémie. Une fin d’année avec des bals de finissants qui donne le sourire aux élèves.

La Ville de Granby veut souligner la persévérance de ses jeunes et pour se faire, 40 affiches ont été installées dans le parc Victoria. Sur ces affiches se trouvent les photos de finissants des 475 élèves des cinq écoles secondaires de Granby.

C’est une tradition à Granby d’installer ce genre d’affiche depuis trois ans. Avec la pandémie, on a voulu souligner le travail des élèves qui ne pourraient pas profiter d’un bal ou d’une remise de diplôme.

La tradition perdurera quand même dans le temps, alors que la pandémie semble s’essouffler.

«Ç’a tellement été un succès la première année. On reste fiers. On reste fiers de voir que nos jeunes ont persévéré. C’est quelque chose qu’on ne va pas arrêter. D’ailleurs, on l’a intégré à notre politique jeunesse», a mentionné la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

L’initiative est d’ailleurs bien appréciée par les finissants. «C’est bien d’être reconnu de se voir et de voir nos amis. C’est vraiment bien», a lancé une finissante de l’École secondaire de l’Envolée.

Il est possible d’admirer les affiches des finissants jusqu’au 22 juillet prochain.