Jusqu’à 680 nouvelles bornes de recharge au Québec

Ottawa a octroyé 4 millions $ à Propulsion Québec afin d’installer 680 nouvelles bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques au Québec.

• À lire aussi: De moins en moins de Canadiens rebutés par le prix initial d’un véhicule électrique

«Des investissements comme celui annoncé [jeudi] au Québec pour l’installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s’engager sur la voie d’un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques», a indiqué par communiqué le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Les bornes de recharge devraient être installées d’ici le 31 mars 2024 dans des rues et des lieux publics, mais aussi dans des stationnements d’immeubles ou encore des lieux de travail.

Les bénéficiaires seront choisis par Propulsion Québec lors d’un processus transparent.

«En misant sur des projets novateurs comme l’électrification de nos transports et en valorisant l’adoption de procédés énergétiques plus propres, nous investissons dans le mieux-être des générations futures», a souligné Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Près de 1 milliard $ a été investi par Ottawa depuis 2015 afin de rendre les véhicules électriques plus abordables et les bornes de recharge plus accessibles.

Rappelons que le Canada a comme objectif que tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada à partir de 2035 soient des véhicules zéro émission.