La langue française nous unit, nous définit et nous distingue.

Elle est un précieux héritage qui a aujourd’hui mille accents, de Félix Leclerc, à Dany Laferrière, en passant par Kim Thuy et Richard Desjardins.

À titre de métropole francophone d’Amérique du Nord, Montréal a à cœur la valorisation et le rayonnement du français dans toutes les sphères de la vie. La langue française constitue d’ailleurs un avantage culturel, économique et social inestimable. C’est pourquoi nous devons en prendre soin.

Pour affirmer l’importance de la langue française comme langue officielle et commune de la Ville de Montréal, nous avons mis sur pied le tout premier Plan d’action en matière de valorisation de la langue française. Nous avons aussi formé un comité sur la langue française, présidé par Mme Louise Harel. Ce comité, formé d’amoureux de la langue française de tous les horizons, verra à mobiliser la communauté montréalaise autour du rayonnement et de la promotion de l’usage du français comme langue commune, à renforcer le positionnement de Montréal comme métropole francophone des Amériques et à sensibiliser les partenaires institutionnels et gouvernementaux aux réalités montréalaises.

La valorisation et la promotion de la langue française sont un travail de tous les instants. C’est surtout un travail qui ne saurait se passer de la collaboration de toutes et de tous. Mais l’amour sincère envers la langue française qu’expriment jour après jour les Montréalaises et les Montréalais, peu importe leur origine ou leur parcours, nous permet d’aborder l’avenir avec confiance.

La langue française, c’est notre langue! Continuons de la célébrer, de la faire rayonner, et la parler.

Chantal Poirier / JdeM

Valérie Plante

Mairesse de Montréal