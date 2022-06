Le site du futur campus santé en Outaouais dévoilé

Le nouveau centre hospitalier de Gatineau, en Outaouais, sera situé sur la rue Edmonton et comptera un total de 600 lits, a annoncé jeudi le gouvernement québécois.

L’emplacement de l’hôpital a été pensé selon un point central. Ainsi, les résidents de l’Outaouais pourront facilement accéder à ce campus santé, où sont offertes toutes les spécialités, sauf celle de la santé mentale. En plus de regrouper 600 lits, l’hôpital sera équipé des plus récentes technologies et des nouvelles pratiques de santé.

Le site du centre hospitalier se situe à l’est de l’autoroute de Gatineau, entre les sorties du boulevard Saint-Raymond et du boulevard Saint-Joseph Nord.

Cet emplacement est près des principales artères routières et desservies par les transports en commun, rendant ainsi l’accès aux soins de santé beaucoup plus facile pour les résidents de la région.

«L’Outaouais a accumulé au cours des dernières décennies un retard important dans le domaine de la santé, en grande partie en raison du manque de considération qu’avaient les précédents gouvernements pour notre région. Ça devait changer», a déclaré le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

«La population de l’Outaouais le mérite», a ajouté Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que le premier ministre François Legault avait promis lors de sa campagne électorale, en 2018, un nouvel hôpital aux citoyens de Gatineau, qui ont longtemps été délaissés en matière de santé.

Le premier emplacement suggéré par le gouvernement québécois avait suscité la controverse, alors que les résidents de Gatineau s’y sont opposés farouchement. C’est que la proposition du premier ministre plaçait l’hôpital en banlieue, dans le secteur de Hull, sur le boulevard des Technologies. Une décision loin d’être logique pour les résidents de Gatineau et qui menaçait le plan d’aménagement de la Ville.

Plusieurs groupes se sont ensuite prononcés quant au futur site pour la construction du centre hospitalier. Selon eux, l’endroit idéal se trouvait au centre-ville. Le premier ministre a revisité sa proposition pour finalement annoncer le nouvel emplacement du site, désormais connu et accueilli favorablement par la population de l’Outaouais, jeudi.

«Le site de la rue Edmonton tient compte de plusieurs préoccupations exprimées par l’Ordre des urbanistes, notamment il est bien desservi par le réseau de transport collectif, proche du centre de l’agglomération et cohérent avec le schéma d’aménagement de la Ville de Gatineau», a déclaré Nathalie Prud’homme, vice-présidente de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ).

«Nous saluons la décision du gouvernement, qui a su écouter les préoccupations du milieu et réajuster le tir», a-t-elle ajouté.

Des demandes d’expropriation seront entreprises dans les prochaines semaines afin de préparer l’arrivée du nouveau centre hospitalier. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la superficie du nouvel hôpital serait de 271 265 mètres carrés.

«Ce sont tous les Gatinois et Gatinoises qui en [sortiront] gagnants», a indiqué la mairesse de Gatineau, France Belisle.