Les États-Unis fournissent à l’Ukraine une nouvelle aide militaire de 450 millions de dollars

Les États-Unis vont fournir à l’Ukraine pour 450 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire, a annoncé jeudi John Kirby, qui coordonne la communication de la Maison-Blanche sur les questions stratégiques.

Cela porte à « environ 6,1 milliards » le montant total d’aide militaire fourni par Washington à Kyïv depuis l’invasion du pays par la Russie, et à 6,8 milliards depuis que Joe Biden est président, a-t-il déclaré.

Ce nouveau volet d’assistance prévoit en particulier la livraison de quatre systèmes Himars (High Mobility Artillery Rocket System) supplémentaires, des lance-roquettes puissants montés sur blindés légers.

L’armée ukrainienne insiste beaucoup sur la nécessité d’avoir ce type de systèmes à présent que le conflit est entré dans une nouvelle phase, plus statique et concentrée sur la région du Donbass, dans l’est du pays, avec un rôle plus important joué par l’artillerie lourde.

Le nouveau volet d’assistance militaire américaine prévoit aussi, entre autres, des munitions, 2 000 armes automatiques et des bateaux de patrouille.

John Kirby a assuré que les Américains étaient « chaque jour » en contact avec les Ukrainiens à propos de leurs besoins militaires, et indiqué que les États-Unis fractionnaient et modifiaient leurs envois d’équipement afin que l’aide apportée reste « pertinente ».